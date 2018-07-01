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15 июля 4-й энергоблок Курской АЭС отключат

Вчера, 15:35
15 июля 4-й энергоблок Курской АЭС отключат
15 июля энергоблок № 4 Курской АЭС будет отключен от сети для проведения планового текущего ремонта в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании - сообщили в Управлении информации и общественных связей Курской АЭС. 
В рамках подготовки к плановому текущему ремонту энергоблока №4 один из турбогенераторов энергоблока (ТГ-7) 13 июля отключен от сети. Соответственно, мощность энергоблока № 4 снижена на 50%.
Отключение ТГ-7 произведено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.
В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 3, 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 2 в плановом текущем ремонте.
Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

 

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