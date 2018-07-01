15 июля 4-й энергоблок Курской АЭС отключат

15 июля энергоблок № 4 Курской АЭС будет отключен от сети для проведения планового текущего ремонта в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании - сообщили в Управлении информации и общественных связей Курской АЭС.

В рамках подготовки к плановому текущему ремонту энергоблока №4 один из турбогенераторов энергоблока (ТГ-7) 13 июля отключен от сети. Соответственно, мощность энергоблока № 4 снижена на 50%.

Отключение ТГ-7 произведено в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №№ 1, 3, 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 2 в плановом текущем ремонте.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



