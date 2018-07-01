Курская дума одобрила повышение пенсионного возраста

Сегодня состоялось внеочередное заседание Курской областной Думы, на котором депутаты обсудили вопрос о повышении пенсионного возраста. Госдума должна рассмотреть его в первом чтении уже 19 июля. Но прежде отзывы о законопроекте должны дать регионы. Представители КПРФ и ЛДПР выступили против нововведения, связанного с повышением пенсионного возраста. Вице-спикер Владимир Иванов и депутат Александр Полин, которые назвав меру непопулярной, но необходимой, пояснили, что альтернативы в данном случае нет. «Объективные разногласия имеются, но фракция «Единой России» единогласно поддержала законопроект о пенсионной реформе», — сказали представители партии власти, отметив, что все замечания, высказанные в ходе обсуждения, будут учтены при рассмотрении проекта на федеральном уровне. В итоге большинство депутатов Облдумы поддержало законопроект: 27 голосов «за», 7 — «против».

Напомним, 14 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года.

Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин - 60 и 55 лет соответственно.



