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В Курской горбольнице №3 появится отделение паллиативной помощи

Вчера, 08:09
В Курской горбольнице №3 появится отделение паллиативной помощи
В Курской области продолжают развивать систему паллиативной помощи. Паллиативная помощь – это медицинская и психологическая поддержка пациентов с неизлечимыми болезнями. На эти цели регион получит почти 50 млн руб. Средства направят на дополнительную закупку обезболивающих препаратов, аппаратов искусственной вентиляции легких на дому, необходимых медицинских изделий. В планах – организация региональной патронажной службы для оказания паллиативной помощи на дому. Она будет укомплектована восемью бригадами, в том числе, четырьмя детскими. Кроме того, планируется создание отделения паллиативной помощи в Курской горбольнице №3.
Добавим, сейчас в регионе функционирует 249 паллиативных коек для взрослых и 13 коек сестринского ухода. Таким образом, обеспеченность койками по Курской области составляет более 27 на 100 тыс. населения. Для сравнения: в ЦФО этот показатель равен 11,5, а в целом по стране – 7,4.
С мая 2017 года в Курской области стала оказываться паллиативная помощь в амбулаторных условиях. Организована работа кабинетов в шести медицинских организациях, 14 медицинских организаций получили лицензию на оказание ПМП в амбулаторных условиях. 

 

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