В Курской области с начала купального сезона утонули 17 человек

С начала купального сезона в Курской области утонули 17 человек. В МЧС подчеркивают, случаев гибели ни на одном из 58 официальных пляжей в этом году не произошло. Все происшествия зарегистрированы на необорудованных местах отдыха. Большинство утонувших находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Чтобы предупредить беду, с 1 июня уже проведено около 200 надзорно - профилактических рейдов и патрулирований водоемов нашего региона.

Особое внимание в ходе патрулирований «водные» инспекторы обращают на отдыхающих детей. На летних каникулах они остаются без надлежащего присмотра со стороны взрослых, приходят к водоемам, зачастую не зная элементарных правил безопасного поведения на воде, а то и вовсе не умея плавать, что и приводит к трагедии. Лето продолжается, а значит, спасатели продолжат вести борьбу за безопасность курян на воде и просят родителей внимательнее следить за своими детьми в период летних каникул и ни в коем случае не отпускать их одних купаться на водоемы.

В целях принятия комплексных мер по обеспечению безопасности в купальный сезон, с 11 июля до 11 августа в регионе продлен месячник по обеспечению безопасности людей на водных объектах. В это время предусмотрено проведение максимального количества рейдов и патрулирований неорганизованных мест массового отдыха людей у рек и озер (до 5 раз в день). Состоятся дополнительные занятия по правилам безопасного поведения на водоемах с воспитанниками всех детских оздоровительных лагерей.



