В Уфе пьяных курян не пустили в самолет

Пьяных курян не пустили в самолет. Инцидент произошел около 4 часов утра 15 июля в аэропорту Уфы. Как сообщают башкирские СМИ, на борт самолета №S7-96 «Уфа—Москва» не пустили шестерых пьяных дебоширов, а также 8-летнего ребенка одного из буйных пассажиров. Среди них оказались двое жителей Курской области. По предварительной информации, перед отлетом группа мужчин распивала спиртное в кафе. Затем конфликт возник на перронном автобусе и продолжился в салоне. В итоге неспокойным пассажирам отказали в перелете. С рейса высадили 58-летнюю жительницу Уфы, двух гостей из Курска, а также представителей других российских регионов и одного гражданина Беларуси.