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В Курске отключат газ

Вчера, 13:22
В Курске отключат газ
В связи с неотложными ремонтными работами по замене арматуры на газопроводе высокого давления ГРС-2- котельная СЗР будет произведено отключение подачи газа потребителям по следующим улицам города:
- в микрорайоне КЗТЗ: ул. Автодромная и прилегающие улицы;
- в Северо-Западном микрорайоне: ул. Крутой Лог и прилегающие, пр-т Плевицкой, ул. Орловская частично.
- СНТ: Мир, им. Мичурина, Юбилейное, Урожай.
Отключения пройдут 18 июля с 8 до 22 часов.
Тел. для справок: 39-99-61

 

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