В Курске отключат газ

В связи с неотложными ремонтными работами по замене арматуры на газопроводе высокого давления ГРС-2- котельная СЗР будет произведено отключение подачи газа потребителям по следующим улицам города:

- в микрорайоне КЗТЗ: ул. Автодромная и прилегающие улицы;

- в Северо-Западном микрорайоне: ул. Крутой Лог и прилегающие, пр-т Плевицкой, ул. Орловская частично.

- СНТ: Мир, им. Мичурина, Юбилейное, Урожай.

Отключения пройдут 18 июля с 8 до 22 часов.

Тел. для справок: 39-99-61