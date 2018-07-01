«Авангард» начинает сезон домашней встречей с «Шинником»

Сегодня курский «Авангард» начинает свой второй сезон в Футбольной национальной лиге. В домашнем матче 1-го тура подопечные Игоря Беляева принимают«Шинник» из Ярославля. Начало встречи на стадионе «Трудовые резервы» в 18.30.

Напомним, по итогам минувшего сезона куряне заняли 11-е место в ФНЛ, ярославцы - 8-ю строчку. В очных матчах первенства «Шинник» дважды одолел «Авангард». Команда Соловьиного края взяла реванш у соперника, обыграв его в полуфинале Кубка России.