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«Авангард» начинает сезон домашней встречей с «Шинником»

Сегодня, 08:06
«Авангард» начинает сезон домашней встречей с «Шинником»
Сегодня курский «Авангард» начинает свой второй сезон в Футбольной национальной лиге. В домашнем матче 1-го тура подопечные Игоря Беляева принимают«Шинник» из Ярославля. Начало встречи на стадионе «Трудовые резервы» в 18.30. 
Напомним, по итогам минувшего сезона куряне заняли 11-е место в ФНЛ, ярославцы - 8-ю строчку. В очных матчах первенства «Шинник» дважды одолел «Авангард». Команда Соловьиного края взяла реванш у соперника, обыграв его в полуфинале Кубка России.

 

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