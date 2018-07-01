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Курянин победил в чемпионате по силовому экстриму

Сегодня, 08:07
Курянин победил в чемпионате по силовому экстриму
В парке развлечений «Кудыкина гора» состоялся открытый чемпионат Липецкой области по силовому экстриму «StrongMan-2018». Участие в состязаниях принял представитель Курска Владимир Булгаков. За титул боролись пять человек. В программу соревнований входили несколько конкурсов: метание гири через планку высотой пять метров, тяга автомобиля на платформе, эстафета с буксировкой катера и переноской «камней атласа», «Pull push» (выталкивание соперника бревном из круга диаметром 8 метров) и перекидывание «камня Атласа». Чемпионом по сумме всех конкурсов стал опытный атлет из Курска Владимир Булгаков.

 

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