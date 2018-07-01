В Курске решили отремонтировать новые дворы

Пока жители старых микрорайонов Курска мечтают о качественных детских площадках, газонах и замене асфальта, в программе по благоустройству оказались объекты, которым не требуется реставрация. Микрорайон Северный - самый новый в городе. Тем не менее, дворы домов 1, 3 и 5 по улице Домостроителей планируется благоустроить. Реставрация обещана в 2021 году. Тратить бюджетные деньги на новые дворы - недопустимо, считают активисты ОНФ. Они рекомендуют властям исключить из программы. Жителей дома 16 переулка Южный грядущая реконструкция двора тоже не сильно обрадует. Здание признано аварийным. Жильцов переселят. Непонятно, кому останется новая детская площадка, - сообщает ГТРК "Курск".