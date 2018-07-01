поиск по сайту
 

В Курске решили отремонтировать новые дворы

Сегодня, 08:09
В Курске решили отремонтировать новые дворы
Пока жители старых микрорайонов Курска мечтают о качественных детских площадках, газонах и замене асфальта, в программе по благоустройству оказались объекты, которым не требуется реставрация. Микрорайон Северный - самый новый в городе. Тем не менее, дворы домов 1, 3 и 5 по улице Домостроителей планируется благоустроить. Реставрация обещана в 2021 году. Тратить бюджетные деньги на новые дворы - недопустимо, считают активисты ОНФ. Они рекомендуют властям исключить из программы.  Жителей дома 16 переулка Южный грядущая реконструкция двора тоже не сильно обрадует. Здание признано аварийным. Жильцов переселят. Непонятно, кому останется новая детская площадка, - сообщает ГТРК "Курск". 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама