5 тысяч курян погасили долги по налогам онлайн

Около 5-ти тысяч курян погасили свои налоговые задолженности онлайн. Неуплата грозила "сорванными" отпусками. Должники не имеют права покидать страну. Сейчас в регионе началась рассылка уведомлений по имущественным налогам за 2017 год. Чтобы разобраться в начислениях, на сайте налоговой службы появилась промо-страница "Налоговое уведомление". Она содержит ответы на вопросы, которые наиболее часто задают налогоплательщики. Первыми уведомления получили пользователи "Личного кабинета налогоплательщика". По почте документы им отправлять не будут. Это касается более 200 тысяч жителей области-пользователей интернет-сервиса. Напомним, оплатить имущественный налоги необходимо до 1 декабря. Курянам советуют не откладывать это на последний день.