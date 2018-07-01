В Курске из-за ливня затопило низинные улицы

Ливень, обрушившийся на Курск накануне вечером, сначала превратил улицы в реки, а затем низины в моря. Сообщения о затоплениях улиц, дворов и дорог приходили из разных микрорайонов города. В соцсетях куряне сообщили, что под водой оказались Центральный рынок, улицы Народная, Парковая и Литовская. На Республиканской гигантская лужа едва не по крышу скрыла припаркованный автомобиль. Движение было затруднено под железнодорожными мостами в сторону Станционной. Добавим, что синоптики прогнозируют сильные продолжительные дожди и сегодня.

по материалам vk.com/avtokadr_46





