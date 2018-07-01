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Прокуратура Курска потребовала найти хозяина ливнёвке

Сегодня, 11:47
Прокуратура Курска потребовала найти хозяина ливнёвке
Прокуратура проверила наличие хозяев у сетей ливневой канализации Курска. Выяснилось, что у 36 объектов владельцев нет. Это, по мнению надзорного органа, ведёт к отсутствию контроля технического состояния, и при обильных осадках, например, как накануне вечером, возрастает угроза подтопления. Прокурор города потребовал от комитета по управлению имуществом в срочном порядке найти ливнёвке хозяина. Суд требование поддержал, и горадминистрации удалось отыскать средства для оформления необходимых документов. Реальное исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.
 

 

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