В Конышевке торговали утятами и цыплятами без ветеринарных документов

На ярмарке МУП «Нептун» в поселке Конышевка сотрудники Россельхознадзора выявили двух граждан, занимавшихся реализацией живой домашней птицы (подрощенных утят и цыплят) без документов, подтверждающих благополучие поголовья в ветеринарно-санитарном отношении. Виновных привлекли к административной ответственности. Птицу сняли с реализации. С нарушителями провели беседу, их ознакомили с правилами и требованиями ветеринарного законодательства при реализации животных и продукции животного происхождения.











