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35 тысяч курян не смогут уехать из России

Сегодня, 12:40
35 тысяч курян не смогут уехать из России
Судебные приставы ограничили в праве выезда из России почти 35 тысяч жителей Курской области. С начала года в результате применения этой меры куряне погасили долги на сумму более 171 млн. руб. На официальном сайте ведомства можно получить информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме. Если есть задолженность, её можно погасить, используя электронные платежные системы. Во избежание  неприятных ситуаций курянам рекомендуют оплатить все долги,  прежде чем планировать отпуск или деловую поездку за границу.

 

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