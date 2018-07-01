35 тысяч курян не смогут уехать из России

Судебные приставы ограничили в праве выезда из России почти 35 тысяч жителей Курской области. С начала года в результате применения этой меры куряне погасили долги на сумму более 171 млн. руб. На официальном сайте ведомства можно получить информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме. Если есть задолженность, её можно погасить, используя электронные платежные системы. Во избежание неприятных ситуаций курянам рекомендуют оплатить все долги, прежде чем планировать отпуск или деловую поездку за границу.