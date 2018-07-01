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Около 500 работников Курскэнерго прошли профессиональное обучение в первом полугодии

Сегодня, 15:10
Около 500 работников Курскэнерго прошли профессиональное обучение в первом полугодии
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги профессиональной подготовки персонала за первые шесть месяцев 2018 года. Новые знания и навыки в специализированных учебных заведениях получили 493 работника предприятия.
Приоритетными в  плане обучения Курскэнерго на текущий год являются программы по  подготовке персонала оперативно-технологической службы,  релейной защиты и метрологии, службы линий электропередачи, а также обучение по профессиям, поднадзорным Ростехнадзору.
В пункте тренировки оперативного персонала «Курскэнерго» повысили квалификацию 125 энергетиков. Среди участников - электромонтеры оперативно-выездных бригад (мастера бригад и электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей, электромонтеры по испытаниям и измерениям). Более 140 работников прошли профессиональную переподготовку на базе ГАОУ ДПО "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров ЖКХ". 147 человек  обучались по программе поднадзорной Ростехнадзору в ФБУ "Учебно-методический кабинет" Ростехнадзора. 33 специалиста прошли тестирование и управленческий тренинг  на должность «Начальник РЭС» в ЧОУ ДПО «Орловский учебный комбинат».
До конца года обучение пройдут  еще более 900 работников курского филиала МРСК Центра.

 

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