Около 500 работников Курскэнерго прошли профессиональное обучение в первом полугодии

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги профессиональной подготовки персонала за первые шесть месяцев 2018 года. Новые знания и навыки в специализированных учебных заведениях получили 493 работника предприятия.

Приоритетными в плане обучения Курскэнерго на текущий год являются программы по подготовке персонала оперативно-технологической службы, релейной защиты и метрологии, службы линий электропередачи, а также обучение по профессиям, поднадзорным Ростехнадзору.

В пункте тренировки оперативного персонала «Курскэнерго» повысили квалификацию 125 энергетиков. Среди участников - электромонтеры оперативно-выездных бригад (мастера бригад и электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей, электромонтеры по испытаниям и измерениям). Более 140 работников прошли профессиональную переподготовку на базе ГАОУ ДПО "Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров ЖКХ". 147 человек обучались по программе поднадзорной Ростехнадзору в ФБУ "Учебно-методический кабинет" Ростехнадзора. 33 специалиста прошли тестирование и управленческий тренинг на должность «Начальник РЭС» в ЧОУ ДПО «Орловский учебный комбинат».

До конца года обучение пройдут еще более 900 работников курского филиала МРСК Центра.



