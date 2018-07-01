В четверг север Курска останется без холодной воды

Завтра, 19 июля, с 8.00 до 21.00 будет прекращена подача холодной воды в северную часть Курска. Причина отключения — неотложные ремонтно-профилактические работы. Без холодной воды останутся дома на улицах Карла Маркса (от Красного Октября и Никитской до проспекта Победы) с прилегающими, Светлая, Светлые проезды, Олимпийская, Спортивная, Братская, Фестивальная, Смородиновая. Курянам рекомендуют сделать запас воды. Справки по телефону 70-06-14.