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В четверг север Курска останется без холодной воды

Вчера, 08:08
В четверг север Курска останется без холодной воды
Завтра, 19 июля, с 8.00 до 21.00 будет прекращена подача холодной воды в северную часть Курска. Причина отключения — неотложные ремонтно-профилактические работы. Без холодной воды останутся дома на улицах Карла Маркса (от Красного Октября и Никитской до проспекта Победы) с прилегающими, Светлая, Светлые проезды, Олимпийская, Спортивная, Братская, Фестивальная, Смородиновая. Курянам рекомендуют сделать запас воды. Справки по телефону 70-06-14.

 

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