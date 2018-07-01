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"Авангард" начал сезон с поражения

Сегодня, 20:24
Только что на «Трудовых резервах» завершился матч 1-го тура ФНЛ. Курский «Авангард» начал свой второй сезон в Футбольной национальной лиге с поражения. В домашней игре подопечные Игоря Беляева принимали «Шинник» из Ярославля. Гости забили быстрый гол - на 4 минуте отличился Евгений Стешин. На 27-й минуте курский клуб  сравнял счет. Реализовал пенальти новичок «Авангарда» Александр Касьян. На 56-й минуте «Шинник» вновь вышел вперед. Итоговый счет игры 1-2, победу празднует ярославский клуб. 
Следующий матч "Авангард" проведет на выезде 23 июля с дублем "Спартака". 

 

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