"Авангард" начал сезон с поражения

Только что на «Трудовых резервах» завершился матч 1-го тура ФНЛ. Курский «Авангард» начал свой второй сезон в Футбольной национальной лиге с поражения. В домашней игре подопечные Игоря Беляева принимали «Шинник» из Ярославля. Гости забили быстрый гол - на 4 минуте отличился Евгений Стешин. На 27-й минуте курский клуб сравнял счет. Реализовал пенальти новичок «Авангарда» Александр Касьян. На 56-й минуте «Шинник» вновь вышел вперед. Итоговый счет игры 1-2, победу празднует ярославский клуб.

Следующий матч "Авангард" проведет на выезде 23 июля с дублем "Спартака".