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Тысяча кибертанкистов устроит пробег в честь 75-летия победы в Курской битве

Вчера, 08:09
Тысяча кибертанкистов устроит пробег в честь 75-летия победы в Курской битве
21 июля из Курска стартует автопробег «Курская дуга». Он проследует до Звоницы на Прохоровском поле через мемориальный комплекс в посёлке Яковлево. Участие примут жители нашей и Белгородской областей — всего ожидается до тысячи человек на более чем 200 автомобилях и мотоциклах, стилизованных под военную технику. Состоятся акции для детей, организуют полевую кухню и шоу воздушной авиации. Запланирован и флешмоб: участники автопробега выстроят из своих автомобилей гигантскую надпись World of Tanks. Завершит вечер праздничный салют. Старт автопробега намечен на 9 утра 21 июля от парковки СКК.

 

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