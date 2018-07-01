Тысяча кибертанкистов устроит пробег в честь 75-летия победы в Курской битве

21 июля из Курска стартует автопробег «Курская дуга». Он проследует до Звоницы на Прохоровском поле через мемориальный комплекс в посёлке Яковлево. Участие примут жители нашей и Белгородской областей — всего ожидается до тысячи человек на более чем 200 автомобилях и мотоциклах, стилизованных под военную технику. Состоятся акции для детей, организуют полевую кухню и шоу воздушной авиации. Запланирован и флешмоб: участники автопробега выстроят из своих автомобилей гигантскую надпись World of Tanks. Завершит вечер праздничный салют. Старт автопробега намечен на 9 утра 21 июля от парковки СКК.