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Куряне занимают очередь в школу на Дериглазова с ночи

Вчера, 08:00
Куряне занимают очередь в школу на Дериглазова с ночи
1 сентября распахнет свои двери школа №61 на проспекте Дериглазова. Первоклассников уже набрали, мест не осталось. Возникли вопросы с приемом учеников второго класса. Обеспокоенные родители даже дежурят около школы по ночам. На сайте городского комитета образования говорится, что для второклассников определено 100 мест. Уже принято 71 заявление. Так как вакантных мест осталось 29, это привело к очереди у школы, поскольку желающих учиться здесь гораздо больше. Как пояснили в комитете образования, в первую очередь подать заявления смогли граждане льготных категорий. Только потом начнется прием заявлений от курян, проживающих в микрорайоне школы. В качестве альтернативы родителям предлагают две соседние школы.
 
фото ВК "Курский бомонд"

 

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