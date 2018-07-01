В Курской области более 200 лифтов нуждаются в замене

В Курской области более 200 лифтов выработали свой срок эксплуатации и нуждаются, по меньшей мере, в срочном ремонте, а еще лучше - в немедленной замене. Но делать капремонт и тем более вводить новые лифты коммунальщики не торопятся. ГТРК «Курск» сообщило , как доме №9 по проспекту Дружбы механизм сорвался с высоты четвертого этажа. Пожилая женщина-инвалид, находившаяся в кабине, получила множество ушибов. По программе капитального ремонта в прошлом году в регионе не заменили ни одного лифта. Ситуация должна измениться в ближайшие три года. В областном фонде капремота обещают, что за это время заменят 160 лифтов. Однако куряне чиновникам не верят - сроки капитального ремонта не раз переносились. Управляющая компания предложила жильцам заменить лифты за свой счет. Это больше двух миллионов рублей. Для многих горожан - сумма неподъемная. Вчера, 08:01 К списку новостей