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В галерее «АЯ» работает выставка о визите Николая II в Курск

Вчера, 08:03
В галерее «АЯ» работает выставка о визите Николая II в Курск
В галерее «АЯ» открылась выставка, посвященная визиту Николая II в Курск. В экспозиции - картины, копии архивных фотографий, документы. Галерист Олег Радин считает самым ценным экспонатом письмо одного курянина своему сыну Коленьке, в котором он рассказывает о тех событиях. Вот несколько фраз из него: «Из Курска полиция была удалена, и мы видели государя в двух шагах». …«Мне царь больше понравился, чем наследник. У государя прекрасные голубые глаза и выражение. С таким доверием на всех смотрит, что невольно вызывает к себе расположение. Курск очарован им». …«Отец квартирантки подал прошение государю об увеличении пенсии». Чтобы сильнее прочувствовать дух тех времен, в галерее можно прослушать композицию «За Царя, За Русь святую» Надежды Плевицкой. Кстати, император называл ее курским соловьем. Выставка продлится до 25 июля. Напомним, 17 июля исполнилось 100 лет со времени расстрела царской семьи в Екатеринбурге.

 

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