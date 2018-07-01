С начала лета в Курской области утонул 21 человек

С начала купального сезона на водоемах Курской области погиб 21 человек. Большинство из них были сильно пьяны. Такую информацию озвучил начальник регионального МЧС Иван Лунёв. Больше всего несчастных случаев на воде – три — зарегистрировано в Курске, по 2 – в пригородном Курском и Черемисиновском районах. Как отмечают специалисты, все происшествия произошли на «диких пляжах». По закону обеспечить безопасность людей на воде на вверенных им территориях обязаны главы муниципальных образований. К сожалению, как показывает практика, местные чиновники не всегда добросовестно выполняют свои обязанности. В частности, не контролируются необорудованные места массового отдыха людей на воде, не применяются административные санкции за распитие на берегу спиртного. Курян призывают соблюдать правила поведения на воде, не плавать после употребления спиртного и не оставлять детей без присмотра.



