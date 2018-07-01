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Курская таможня задержала промышленные насосы из Украины

Вчера, 11:17
Курская таможня задержала промышленные насосы из Украины
В пункт пропуска Суджа с территории Украины прибыл грузовик с промышленным оборудованием. Фирма-перевозчик предоставила таможенникам  комплект товаросопроводительных документов. В них говорилось, что в Россию ввозится два промышленных центробежных насоса, произведенных на Украине, общим весом 13 тонн. Однако при взвешивании выяснилось, что фактический вес изделий почти на 2 тонны больше. Объяснить разницу перевозчик не смог. На запрос таможни владелец насосов сообщил: при отгрузке товара оборудование не взвешивали. Несоответствие веса произошло  из-за ошибки при оформлении документов - не учли, что опорные плиты насосов  изготовлены не сварным, а  литым способом. 
В отношении украинской фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Ей грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. 

 

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