Курская таможня задержала промышленные насосы из Украины

В пункт пропуска Суджа с территории Украины прибыл грузовик с промышленным оборудованием. Фирма-перевозчик предоставила таможенникам комплект товаросопроводительных документов. В них говорилось, что в Россию ввозится два промышленных центробежных насоса, произведенных на Украине, общим весом 13 тонн. Однако при взвешивании выяснилось, что фактический вес изделий почти на 2 тонны больше. Объяснить разницу перевозчик не смог. На запрос таможни владелец насосов сообщил: при отгрузке товара оборудование не взвешивали. Несоответствие веса произошло из-за ошибки при оформлении документов - не учли, что опорные плиты насосов изготовлены не сварным, а литым способом.

В отношении украинской фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Ей грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.



