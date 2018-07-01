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Более 400 курян за долги по алиментам убирают улицы

Вчера, 11:29
Более 400 курян за долги по алиментам убирают улицы
В Курской области за полгода привлечены к административной ответственности 454 должника по алиментам.  35 человек провели под административным арестом от десяти до пятнадцати суток. Большинство же - 417 должников-  отработали обязательные работы, приводя в порядок населенные пункты региона. Двух  курян оштрафовали. Если должник и после административного наказания продолжает уклоняться от уплаты алиментов, то его привлекают к уголовной ответственности. Таких в области 310. Обвинительный приговор уже услышали 167 из них. Реальное лишение свободы получили 4 злостных алиментщика.

 

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