Более 400 курян за долги по алиментам убирают улицы

В Курской области за полгода привлечены к административной ответственности 454 должника по алиментам. 35 человек провели под административным арестом от десяти до пятнадцати суток. Большинство же - 417 должников- отработали обязательные работы, приводя в порядок населенные пункты региона. Двух курян оштрафовали. Если должник и после административного наказания продолжает уклоняться от уплаты алиментов, то его привлекают к уголовной ответственности. Таких в области 310. Обвинительный приговор уже услышали 167 из них. Реальное лишение свободы получили 4 злостных алиментщика.



