В Беловском районе работает мобильная бригада врачей

Сегодня в Беловском районе работает выездная мобильная бригада врачей. Пациентов осмотрят специалисты ЦРБ и противотуберкулезного диспансера. Жители поселка Пены и ближайших населенных пунктов смогут посетить педиатра, невролога, получить консультацию фтизиатра. Селянам доступны исследования внутренних органов. В передвижном флюорографе все желающие пройдут обследование на туберкулез. Выездной прием - не единственная возможность получить помощь в глубинке. В области действуют более 600 ФАПов.