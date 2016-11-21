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В Беловском районе работает мобильная бригада врачей

Вчера, 11:58
В Беловском районе работает мобильная бригада врачей
Сегодня в Беловском районе работает выездная мобильная бригада врачей. Пациентов осмотрят специалисты ЦРБ и противотуберкулезного диспансера. Жители поселка Пены и ближайших населенных пунктов смогут посетить педиатра, невролога, получить консультацию фтизиатра. Селянам доступны исследования внутренних органов. В передвижном флюорографе все желающие пройдут обследование на туберкулез. Выездной прием - не единственная возможность получить помощь в глубинке. В области действуют более 600 ФАПов.

 

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