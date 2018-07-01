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Курянам на улице Маяковского расскажут о Маяковском

Вчера, 08:09
Курянам на улице Маяковского расскажут о Маяковском
Сегодня 125 лет со дня рождения поэта-футуриста Владимира Маяковского. Он также проявил себя неординарным драматургом, сатириком, кинорежиссёром, сценаристом, художником, редактором нескольких журналов. В столице Соловьиного края в честь этой даты состоится акция «Маяковский на улице Маяковского» в рамках проекта "Прогулки по литературным улицам Курска". Организаторы расскажут всем желающим о жизни и творчестве Маяковского, прочтут отрывки из его произведений. Прохожие узнают об истории улицы, ее переименованиях, о том, какие известные литераторы проживали там.
Среди курян будет проведён блиц-опрос. Самые эрудированные получат подарок. Стартует акция в 14 часов на Маяковского, 85, у РОСИ. Добавим, поэт-футурист бывал в нашем городе с выступлениями в 1920-х. 

 

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