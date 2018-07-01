поиск по сайту
 

Двое курян отравились грибами

Вчера, 13:50
Двое курян отравились грибами
Медики сообщают о первых случаях отравлений грибами. По данным Роспотребнадзора, на больничные койки попали двое курян. Один из них обратился за медпомощью после того, как съел блюдо из замороженных грибов, собранных в прошлом сезоне. Во втором случае курянин решил «поймать кайф», отведав ядовитых грибов. Закончилось это госпитализацией. После лечения жизнь обоих пациентов вне опасности.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказывают о еще одной опасности «тихой охоты». Грибники, особенно пожилые, рискуют заблудиться в лесу. В теплое время года количество сообщений о пропавших увеличивается в разы. С начала 2018-го было уже 13 лесных поисков. Почти 90% потерявшихся людей — грибники.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама