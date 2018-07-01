Двое курян отравились грибами

Медики сообщают о первых случаях отравлений грибами. По данным Роспотребнадзора, на больничные койки попали двое курян. Один из них обратился за медпомощью после того, как съел блюдо из замороженных грибов, собранных в прошлом сезоне. Во втором случае курянин решил «поймать кайф», отведав ядовитых грибов. Закончилось это госпитализацией. После лечения жизнь обоих пациентов вне опасности.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказывают о еще одной опасности «тихой охоты». Грибники, особенно пожилые, рискуют заблудиться в лесу. В теплое время года количество сообщений о пропавших увеличивается в разы. С начала 2018-го было уже 13 лесных поисков. Почти 90% потерявшихся людей — грибники.