В Курске два дня подряд будут отключать холодную воду. Ранее «Водоканал» сообщил о плановом отключении холодной воды в северной части города 19 июля. Сейчас стало известно, что в связи с неотложными ремонтными работами часть курских улиц останется без воды и в пятницу, 20 июля. С 8 утра до 10 вечера воды не будет на улице 50 лет Октября (от Дзержинского до Суворовской) с прилегающими, Энгельса (от площади Дзержинского до Литовской), Дзержинского, Пионеров, Красной Армии, Большевиков.

Справки по телефону 70-06-14.