Весенний призыв на военную службу завершен. Ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополнили 1,5 тысячи курян. Об этом рассказал военный комиссар области Владимир Родионов. Большинство новобранцев направились служить в войска Западного военного округа. По словам Родионова, призыв был сложный. "Очень высокое задание было по водителям категории «А», но с ним справились. 80 курян отправились служить в десантные войска. Остаться в Курске, не захотел практически никто, даже женатые отказывались от такой привилегии", - подчеркнул военком. В армии растет потребность в призывниках, способных выполнять боевые задачи, используя современную военную технику. Поэтому приоритетному вызову подлежали молодые люди, окончившие вузы и ссузы.







