В Курске вновь отложили суд над экс-заместителем губернатора

Сегодня в Ленинском суде Курска вновь не состоялось заседание по делу бывшего заместителя губернатора Василия Зубкова. По версии следствия, чиновник получил взятку в виде гаража стоимостью 1 200 000 рублей от руководителя строительной компании Александра Филимонова. Якобы именно это должно было позволить сдать в эксплуатацию жилой дом на улице Марата, который возведен с превышением норм допустимой этажности. Однако заседание опять не состоялось. 5 июля прямо в здании суда у обвиняемого случился сердечный приступ. Сегодня Зубкова вновь не доставили в суд из-за проблем со здоровьем. Так же неизвестно, состоится ли заседание, назначенное на 19 июля. Как сообщают "Курские известия", государственный обвинитель попросила ознакомиться со справкой, выданной медиками СИЗО, и выяснить, какой диагноз поставили Зубкову. Судья рассказала, что завтра медики дадут обширную информацию о состоянии здоровья и госпитализации обвиняемого.