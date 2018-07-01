Ремонтировать канализацию на Аэродромной будут до 12 августа

Движение автотранспорта по Аэродромной (на участке от проспекта Хрущева до переулка 4-й Аэродромный) будет закрыто до 12 августа. Это связано с большим объемом работ по ремонту канализационного коллектора. Напомним, коммунальная авария на Аэродромной произошла 19 июня. Всю округу залило фекальными водами. В асфальте образовался внушительный провал. На время ремонта Аэродромную для машин закрыли. Изначально ограничение действовало до середины июля, теперь его продлили еще на месяц.