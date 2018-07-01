поиск по сайту
 

В Курской области капитально отремонтируют 200 домов

Вчера, 08:08
В Курской области капитально отремонтируют 200 домов
В Курской области продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. По планам Фонда капремонта уже подписаны договоры на проведение работ в 178 домах. Конкурсные процедуры сейчас объявлены по 45 строениям, еще по 33 - будут объявлены до 1 августа. Тем временем, как рассказал генеральный директор Фонда Артур Иванов, специалистами и общественностью уже принято 111 видов работ на 55 многоэтажных домах, готовятся к сдаче в эксплуатацию еще 57 домов. Акты о приемке согласовываются с органами местного самоуправления и собственниками.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама