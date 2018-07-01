В Курской области капитально отремонтируют 200 домов

В Курской области продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. По планам Фонда капремонта уже подписаны договоры на проведение работ в 178 домах. Конкурсные процедуры сейчас объявлены по 45 строениям, еще по 33 - будут объявлены до 1 августа. Тем временем, как рассказал генеральный директор Фонда Артур Иванов, специалистами и общественностью уже принято 111 видов работ на 55 многоэтажных домах, готовятся к сдаче в эксплуатацию еще 57 домов. Акты о приемке согласовываются с органами местного самоуправления и собственниками.