В Железногорске пьяные парни ограбили в подъезде мужчину

Возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Железногорского района. Их подозревают в грабеже. По версии СК, поздним вечером 10 мая трое парней, один из которых является несовершеннолетним, находились в состоянии алкогольного опьянения. В подъезде многоквартирного дома в городе горняков молодые люди напали на незнакомого мужчину и похитили у него сумку, в которой находились сотовый телефон, зарядное устройство, а из кармана брюк потерпевшего вытащили 2 тысячи рублей. Расследование продолжается.