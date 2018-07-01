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В Железногорске пьяные парни ограбили в подъезде мужчину

Вчера, 11:20
В Железногорске пьяные парни ограбили в подъезде мужчину
Возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Железногорского района. Их подозревают в грабеже. По версии СК, поздним вечером 10 мая трое парней, один из которых является несовершеннолетним, находились в состоянии алкогольного опьянения. В подъезде многоквартирного дома в городе горняков молодые люди напали на незнакомого мужчину и похитили у него сумку, в которой находились сотовый телефон, зарядное устройство, а из кармана брюк потерпевшего вытащили 2 тысячи рублей. Расследование продолжается.

 

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