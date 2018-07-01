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Гражданка Беларуси получила срок за кражи у пенсионеров

Вчера, 11:51
Гражданка Беларуси получила срок за кражи у пенсионеров
В Курске суд вынес приговор по уголовному делу 50-летней гражданки Республики Беларусь. Ее признали виновной в четырех кражах. Как рассказали в прокуратуре, женщина высматривала в банках потенциальных жертв – пенсионерок, у которых при себе имелась бы крупная сумма денег. Затем она следовала за ними в магазины. Пользуясь тем, что пенсионеры отвлекались на товары, доставала из их сумок кошельки с деньгами и банковскими картами, к которым прилагался код, написанный на бумаге. Таким образом гражданка Беларуси похитила у 4-х потерпевших более 100 тысяч рублей. Ущерб полностью возмещен. Воровку приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении.

 

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