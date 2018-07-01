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На курской АЗС круглосуточно торговали алкоголем

Вчера, 12:11
На курской АЗС круглосуточно торговали алкоголем
На автозаправочной станции, расположенной в селе Замостье Суджанского района, незаконно круглосуточно торговали алкогольными напитками под видом проведения акции «Товар дня». По правилам акции покупатель, приобретая недорогой товар по завышенной цене, получал в подарок пиво. Незаконную деятельность по реализации спиртных напитков пресекла прокуратура. В связи с непринятием своевременных мер к должностным лицам АЗС и к юридическому лицу прокурор внес представление начальнику ОМВД России по Суджанскому району. Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле надзорного ведомства.

 

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