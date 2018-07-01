Ситуацией с очередями в новую школу на Дериглазова займется прокуратура

Активисты ОНФ взяли на контроль вопрос зачисления в школы Курска. Второй раз в этом году в городе возникает проблема из-за приема документов на зачисление в школу. В феврале на морозе мерзли родители, которые хотели устроить детей в школу №60 на проспекте Победы, в июле мокли под дождем те, кто рассчитывал, что дети смогут учиться в новой школе №61 на проспекте Дериглазова. В 61-й школе планировали открыть 10 первых классов, всего в ней должны обучаться 1 тыс. детей. Проектная мощность предусматривает четыре первых класса. По факту набрано уже шесть. Желающих – больше. Дефицит мест на параллелях начальной школы. В Народный фронт пожаловались возмущенные родители. Все обращения активисты передали в прокуратуру Курска.