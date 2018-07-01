Депутата, не задекларировавшего 27 квартир, не стали лишать мандата

Сегодня на заседании Курской областной Думы депутаты рассмотрели вопрос о прекращении полномочий депутата Игоря Астапова. Напомним, в мае областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал Облдуму в течение 30 дней рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий члена КПРФ Игоря Астапова, который нарушил антикоррупционное законодательство. Поводом стало то, что при заполнении декларации о доходах народный избранник не сообщил о 27 квартирах стоимостью более 38 миллионов рублей, которые его супруга приобрела в 2016 году.

Депутаты встали на сторону коллеги. Сам Астапов подчеркнул: так как он не является депутатом, работающим на постоянной основе, то имел право не декларировать собственность супруги. Якобы закон это позволяет. В итоге за лишение мандата проголосовали четыре депутата, трое воздержались, 22 народных избранника были против - пишет издание "Друг для друга". Таким образом, 52-летний Игорь Астапов продолжит работать в Курской Думе.