За что пешеход может быть привлечён к уголовной ответственности

В УМВД по Курской области разъяснили, за что пешехода могут привлечь к ответственности.

Административный штраф в 500 рублей пешеход получит, если совершённое им нарушение не имело последствий. Вдвое больше придётся заплатить, если ситуация повлекла создание помех в движении транспортных средств. Если в ДТП по вине пешехода люди получили лёгкий или средней тяжести вред здоровью сумма штрафа составит уже 1500 рублей.

Но, согласно закону, в некоторых случаях гражданин, не имеющий автомобиля и водительского удостоверения, может быть привлечён и к уголовной ответственности. Если в аварии человек получил тяжкий вред здоровью или погиб, максимальным наказанием для виновного пешехода может стать четырёхлетнее лишение свободы. В случае, если ДТП повлекло смерть двух и более лиц, пешеход, спровоцировавший такую ситуацию, по решению суда может отправиться в колонию на срок до 7 лет.

Также пешим участникам движения стоит помнить об обязанности возместить вред, причиненный в результате нарушения ими ПДД. Пешеходы несут гражданскую ответственность за причинение имущественного ущерба, а также вреда здоровью и морального вреда на общих основаниях, в том числе и перед владельцами автомобилей, мотоциклов и иных транспортных средств. Обязанность возместить вред, причиненный в результате нарушения правил дорожного движения пешеходами, наступает по общим правилам гражданского законодательства.



