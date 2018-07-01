Спасатели помогли больному курянину, застрявшему на берегу пруда

Ночью в Службу спасения «112» поступил экстренный вызов от жителя Курска. Мужчина сообщил, что отдыхает на пруду в селе Макаровка Курчатовского района, у него случились приступы острой боли в животе. Из-за них он не может самостоятельно передвигаться, тем более добраться до населенного пункта на личном автотранспорте. На место направились огнеборцы и медики. Выяснилось, что 63-летний мужчина более 2-х месяцев отдыхает на пруду с палаткой. Из-за сильного дождя дорогу размыло, он остался заблокирован у водоёма. Добраться до места, где находился пострадавший, не удалось даже спецтехнике, более полукилометра пожарные шли к мужчине пешком по грязи. Пострадавший полз им навстречу. Спасатели доставили обессиленного человека на носилках к карете "скорой помощи". Предварительный диагноз - острое заболевание желудка. В МЧС подчеркнули: если бы не оперативные действия спасателей, трагедии было бы не избежать.