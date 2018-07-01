В мэрии Курска рассказали о зачислении учеников в школу № 61. Как сообщает городской комитет образования, начальная школа рассчитана на 400 человек, это 16 классов-комплектов по 25 человек. Однако, в связи с большим количеством детей-первоклассников, проживающих на проспекте Дериглазова, в первые классы зачислено 210 человек, т.е. скомплектовано 7 классов. 19 июля прием в первый класс продолжен по графику, который вывешен на информационном стенде школы и на сайте комитета (http://kursk-komobr.ru/component/content/article/375.html).

Также продолжается комплектование остальных классов: 17 июля было принято 151 заявление от граждан, чьи дети будут учиться во 2-х классах, 18 июля – 148 заявлений от родителей (законных представителей) будущих учеников 3-х классов. Прием заявлений будет продолжен до 25 июля включительно. Ежедневно на сайте комитета образования города и на информационном стенде у входа в школу № 61 публикуется информация о количестве вакантных мест. Дети будут зачисляться по мере заполнения свободных мест.

Также уточняется, что уже сформировано 2/3 педагогического состава новой школы.