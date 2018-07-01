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В поселке Северный появится новый газопровод

Вчера, 08:08
В поселке Северный появится новый газопровод
В поселке Северный в этом году появится новый газопровод. Его протянут до ТЭЦ на проспекте Дериглазова от ГРС в селе Верхнее Косиново. Протяженность объекта, который возводится за счет «Газпрома» в рамках программы газификации российских регионов, 11,5 км. Стоимость – 260 млн рублей.
В областной администрации подчеркнули: новый газопровод полностью обеспечит потребности микрорайона.
Всего же в этом году планируется построить и ввести 8 межпоселковых газопроводов протяженностью 131 км. При этом синхронно будут построены и сданы 120 км внутрипоселковых газораспределительных сетей. Это позволит газифицировать более 1100 домовладений и 17 котельных объектов социально-культурного назначения.
Предусматривается также начать строительство газопроводов – отводов ГРС Медвенка – 2 и ГРС г. Рыльск с вводом в 2019 году. Практически завершить газификацию региона планируется к 2020 году. На эти цели ПАО «Газпром» направит более 7 млрд рублей, и область выделяет более 4 млрд рублей.

 

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