Курский губернатор попросил у Минсельхоза более 300 миллионов рублей

Александр Михайлов обратился к Дмитрию Патрушеву с просьбой увеличить Курской области сумму средств, выделяемых из резервного фонда Правительства РФ. В своем письме на имя министра сельского хозяйства глава региона отмечает, что Соловьиный край - один из крупнейших зернопроизводящих регионов России. В период подготовки и проведения весенних полевых работ подорожали горюче-смазочные материалы, из-за этого выросла себестоимость производимой продукции, что привело к снижению рентабельности сельского хозяйства. Для компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей на ГСМ из резервного фонда правительства Курской области выделили почти 89 миллионов рублей. При этом фактическая потребность в компенсации - порядка 413,5 миллионов. В связи с этим Михайлов попросил министра рассмотреть возможность выделить Курской области еще 324,5 миллиона рублей. Он заверил Патрушева, что предусмотренное законодательством софинансирование из областного бюджета будет выполнено в полном объеме.