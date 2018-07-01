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Курский губернатор попросил у Минсельхоза более 300 миллионов рублей

Вчера, 08:03
Курский губернатор попросил у Минсельхоза более 300 миллионов рублей
Александр Михайлов обратился к Дмитрию Патрушеву с просьбой увеличить Курской области сумму средств, выделяемых из резервного фонда Правительства РФ. В своем письме на имя министра сельского хозяйства глава региона отмечает, что Соловьиный край - один из крупнейших зернопроизводящих регионов России. В период подготовки и проведения весенних полевых работ подорожали горюче-смазочные материалы, из-за этого выросла себестоимость производимой продукции, что привело к снижению рентабельности сельского хозяйства. Для компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей на ГСМ из резервного фонда правительства Курской области выделили почти 89 миллионов рублей. При этом фактическая потребность в компенсации - порядка 413,5 миллионов. В связи с этим Михайлов попросил министра рассмотреть возможность выделить Курской области еще 324,5 миллиона рублей. Он заверил Патрушева, что предусмотренное законодательством софинансирование из областного бюджета будет выполнено в полном объеме.

 

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