Аудитор Евгений Сивков испортил себе репутацию непрофессиональным поведением
Вчера, 20:56
Московский аудитор Евгений Сивков так увлекся борьбой с Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество», откуда его исключили в марте, что не заметил, как обнажил свои пороки, а точнее непрофессионализм и даже незаконное поведение. Членство в профессиональной организации мужчина так и не вернул, а вот репутацию себе подпортил еще как.
Евгений Сивков, весной лишившийся места в Ассоциации «Содружество», решило поискать справедливости в Арбитражном суде, однако все вышло совсем по-другому, такого исхода мужчина вряд ли ожидал.
Из документов дисциплинарной комиссии СРО следовало, что причина исключения Сивкова из организации – систематические нарушения Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Мужчина постоянно игнорировал правила независимости аудиторов и аудиторских организаций и открыто и с вызовом пренебрегал Кодексом профессиональной этики аудиторов. Впрочем, сам он данные «упреки» в свою сторону отрицал и пошел в суд, где выставил себя, можно сказать, на посмешище.
19 июля дело Сивкова было рассмотрено, суд постановил – исключение специалиста из «Содружества» обоснованно и чуть ли не необходимо, поскольку тот умудрялся рассказывать заинтересованным лицам, каким образом можно уходить от налогов. «Предложенные им способы вели к нарушению закона и имели последствия не только для аудиторов, но и для рядовых граждан», – отмечает издание https://360tv.ru/news/obschestvo/prognali/