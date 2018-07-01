Во время пьяной ссоры курянка утопила в пруду знакомого

Перед судом предстанет девушка, обвиняемая в причинении по неосторожности смерти своему знакомому. Как рассказали в СК, завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Глушковского района. По данным следствия, днем 5 мая женщина и ее 36 – летний знакомый пьяными находились возле пруда. На почве ревности вспыхнула ссора. Нетрезвая девушка ударом ноги столкнула мужчину, находившегося в тяжелой степени алкогольного опьянения, в водоем. Выбраться из пруда он уже не смог. В заключении эксперта говорится, что смерть мужчины наступила от закрытия просвета дыхательных путей водой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.