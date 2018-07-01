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На курские дороги дополнительно направят более полумиллиарда рублей

Вчера, 11:52
На курские дороги дополнительно направят более полумиллиарда рублей
На заседании Курской областной Думы депутаты приняли изменения в бюджет региона на 2018 год. Они связаны с поступлениями из федерального бюджета и перераспределением средств по статьям расходов. Доходы областной казны увеличатся на 878 миллионов рублей - до 51,4 миллиарда рублей. Расходы возрастут на 913 миллионов и составят почти 53 миллиарда рублей. Дефицит увеличится примерно на 35 миллионов – до полутора миллиардов рублей.
По словам спикера регионального парламента Николая Жеребилова, большую часть поступивших средств – 564 миллиона рублей –  направят на дорожное хозяйство области. Распределять их будет дорожное управление. Как пояснил губернатор Александр Михайлов, планируется сделать часть подъездов к населенным пунктам, которые пока их не имеют.

 

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