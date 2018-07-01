У учителя курской школы подозревают открытую форму туберкулеза

Родители учеников Половневской школы, которая находится в деревне Митрофаново Октябрьского района, подозревают, что с детьми работал учитель с открытой формой туберкулеза. «Учителя положили в больницу, а детей вызывают в Курск на обследования и чтобы сделать прививки», — рассказали обеспокоенные жители района изданию "ДДД". В региональном комитете образования эту информацию подтверждать или опровергать не стали, сославшись на то, что таким образом разгласят персональную информацию. Однако отметили, что в населенном пункте проводятся мероприятия по профилактике заболевания.

Также журналисты издания сообщили, что по данному факту началось эпидрасследование.







