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У учителя курской школы подозревают открытую форму туберкулеза

Вчера, 12:32
У учителя курской школы подозревают открытую форму туберкулеза
Родители учеников Половневской школы, которая находится в деревне Митрофаново Октябрьского района, подозревают, что с детьми работал учитель с открытой формой туберкулеза. «Учителя положили в больницу, а детей вызывают в Курск на обследования и чтобы сделать прививки», — рассказали обеспокоенные жители района изданию "ДДД". В региональном комитете образования эту информацию подтверждать или опровергать не стали, сославшись на то, что таким образом разгласят персональную информацию. Однако отметили, что в населенном пункте проводятся мероприятия по профилактике заболевания.
Также журналисты издания сообщили, что по данному факту началось эпидрасследование.

 

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