Почти сто курских семей получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала

В Пенсионный фонд с заявлениями на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала обратилась 141 семья. 98 из них уже получают 8 993 рубля в месяц.

Напомним, ежемесячная выплата производится в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории области за 2 квартал года, предшествующего году обращения за выплатой, т.е. за 2 квартал 2017 года.

Если второй ребенок (родной или усыновленный) рожден в 2018 году, и доход на каждого члена семьи за последние 12 календарных месяцев менее 14 587,5 руб. в месяц, то это дает право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Заявления принимаются также в МФЦ.

Для назначения ежемесячной выплаты необходимо предоставить: документы, подтверждающие личность родителя, гражданство родителя и второго ребенка, документы, подтверждающие рождение детей, сведения о доходах семьи за последние 12 месяцев, справку банка о реквизитах счёта.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, первый выплатной период рассчитан на год. Затем при желании выплату можно продлить ещё на шесть месяцев. Для этого необходимо будет подать новое заявление с документами на её назначение. Также обращаем внимание, что в любой момент можно отказаться от ежемесячной выплаты, подав заявление в учреждение ПФР или МФЦ.



