Сегодня под Курском "Нексия" протаранила дерево

Под Курском автомобиль "Дуэ Нексия" протаранил дерево. ДТП произошло сегодня в селе Любимовка Большесолдатского района. Водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся и врезался в дерево. В соцсетях уже появились фото с места аварии. От машины осталась только груда искореженного металла. К счастью, все живы. Водителя и двух пассажиров - женщину и мужчину - отправили в больницу. Пользователи соцсетей пишут, что в автомобиле все были нетрезвыми. Официальный информации по этому поводу пока нет. Ранее мы рассказывали о похожей аварии. Накануне вечером под Курчатовом водитель "Шевроле Ланос", погиб, вылетев с трассы и врезавшись в дерево.

фото vk.com/avtokadr_46

