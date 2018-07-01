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В Курске на двух улицах ограничили движение

Вчера, 08:03
В Курске на двух улицах ограничили движение
Сегодня в Курске на двух улицах ограничили движение. Как рассказали в пресс-службе мэрии, из-за ремонта сети ливневой канализации до 29 июля будет  закрыто движение по улице Кирова (в районе дома № 12 по улице Ленина). На время работ на данном участке организуют двустороннее движение транспорта с установкой соответствующих дорожных знаков. Также до 27 июля с 8 до 15 часов будут закрывать движение по Нижней Луговой (на участке от дома № 10 до дома № 21). Неудобства вызваны демонтажем участка тепловой сети.

 

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