Сегодня в Курске на двух улицах ограничили движение. Как рассказали в пресс-службе мэрии, из-за ремонта сети ливневой канализации до 29 июля будет закрыто движение по улице Кирова (в районе дома № 12 по улице Ленина). На время работ на данном участке организуют двустороннее движение транспорта с установкой соответствующих дорожных знаков. Также до 27 июля с 8 до 15 часов будут закрывать движение по Нижней Луговой (на участке от дома № 10 до дома № 21). Неудобства вызваны демонтажем участка тепловой сети.