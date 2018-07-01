Курск и Курский район подписали соглашение о создании агломерации

Сегодня состоялась церемония подписания Соглашения между Курском и Курским районом о создании и совместном развитии агломерации. Как пояснил глава города Николай Овчаров, этот шаг направлен на реализацию проектов в области жилищного строительства, обеспечение условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности, ведения бизнеса, повышения уровня и качества жизни населения. Также это позволит Курску присоединиться к проекту «Безопасные и качественные дороги», так как участвовать в нем могут города с населением более 500 тысяч человек. Глава Курского района Владимир Рыжиков подчеркнул, что создание агломерации не влечет изменения территориальных границ муниципалитетов.